Хрустящий салат с молодой капустой и курицей! Едим — и килограммы уходят

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Хрустящий салат с молодой капустой и курицей. Едим — и килограммы уходят! На 100 граммов всего 150 калорий. Свежий, сочный и невероятно ароматный — идеальное дополнение к праздничному столу! Хруст — молодая капуста и огурцы создают идеальную текстуру. Баланс — нежная курица, сладкая кукуруза и пряный чеснок.

Ингредиенты (на 4 порции)

Молодая капуста — 200 г

Огурцы свежие — 2 шт. (средние)

Куриное филе — 250 г

Сыр твердый (Голландский или Российский) — 100 г

Кукуруза консервированная — 5 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 3–4 веточки, зеленый лук — 3–4 пера

Сметана 15–20% — 3 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Отварите филе в подсоленной воде 20–25 минут. Оставьте остывать в бульоне — так мясо останется сочным. Нарежьте кубиками или разберите на волокна.

2. Капусту тонко нашинкуйте. Если жестковата — слегка помните с солью. Огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке.

3. Мелко порубите укроп и лук, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу.

4. Заправьте салат сметаной, горчицей, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.

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