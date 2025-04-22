Если нужно быстро и вкусно накормить семью или гостей, рулет из лаваша с колбасой и сыром — отличное решение. Он готовится за 15 минут и подходит как для перекуса, так и для полноценного ужина.

Ингредиенты

  • Лаваш — 1 большой

  • Колбаса или сосиски — 400–500 г

  • Сыр — 200–300 г

  • Помидоры — 2–3 шт.

  • Зелень — по вкусу

  • Майонез или сметана — для смазывания

  • Яйцо — 1 шт. (для смазки)

Приготовление

  1. Нарежьте колбасу кружочками или кубиками. Сыр натрите на терке. Помидоры очистите от жидкости и семян, мякоть нарежьте. Измельчите зелень.

  2. Разверните лаваш, смажьте его майонезом или сметаной.

  3. Выложите начинку равномерным слоем, не доходя до краев.

  4. Подогните короткие стороны и аккуратно сверните рулетом с длинной стороны.

  5. Переложите на противень, застеленный бумагой. Смажьте рулет взбитым яйцом.

  6. Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

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