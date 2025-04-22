Хрустящий рулет с сочной начинкой: 15 минут, и вкуснейший ужин готов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если нужно быстро и вкусно накормить семью или гостей, рулет из лаваша с колбасой и сыром — отличное решение. Он готовится за 15 минут и подходит как для перекуса, так и для полноценного ужина.

Ингредиенты

Лаваш — 1 большой

Колбаса или сосиски — 400–500 г

Сыр — 200–300 г

Помидоры — 2–3 шт.

Зелень — по вкусу

Майонез или сметана — для смазывания

Яйцо — 1 шт. (для смазки)

Приготовление

Нарежьте колбасу кружочками или кубиками. Сыр натрите на терке. Помидоры очистите от жидкости и семян, мякоть нарежьте. Измельчите зелень. Разверните лаваш, смажьте его майонезом или сметаной. Выложите начинку равномерным слоем, не доходя до краев. Подогните короткие стороны и аккуратно сверните рулетом с длинной стороны. Переложите на противень, застеленный бумагой. Смажьте рулет взбитым яйцом. Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.