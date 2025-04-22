Если нужно быстро и вкусно накормить семью или гостей, рулет из лаваша с колбасой и сыром — отличное решение. Он готовится за 15 минут и подходит как для перекуса, так и для полноценного ужина.
Ингредиенты
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Лаваш — 1 большой
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Колбаса или сосиски — 400–500 г
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Сыр — 200–300 г
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Помидоры — 2–3 шт.
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Зелень — по вкусу
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Майонез или сметана — для смазывания
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Яйцо — 1 шт. (для смазки)
Приготовление
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Нарежьте колбасу кружочками или кубиками. Сыр натрите на терке. Помидоры очистите от жидкости и семян, мякоть нарежьте. Измельчите зелень.
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Разверните лаваш, смажьте его майонезом или сметаной.
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Выложите начинку равномерным слоем, не доходя до краев.
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Подогните короткие стороны и аккуратно сверните рулетом с длинной стороны.
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Переложите на противень, застеленный бумагой. Смажьте рулет взбитым яйцом.
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Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.
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