Хотите идеально хрустящую рыбу с нежным филе внутри? Приготовьте минтай в кляре из безалкогольного пива. По этому рецепту кляр получается воздушным, с легким хмельным ароматом, а рыба внутри — сочной и слоистой.
Ингредиенты:
- 500 г филе минтая;
- 100 г муки;
- 150 мл светлого безалкогольного пива;
- 1 яйцо;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Кляр: взбейте яйцо с солью, влейте пиво, добавьте муку и специи. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
- Рыба: нарежьте филе на порции, обмакните в кляр.
- Жарка: разогрейте масло в сковороде, обжаривайте рыбу по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Рыба в таком кляре получается более легкой, чем при классической жарке в панировке. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.
Для совсем диетического варианта можно запечь рыбу в духовке на пергаменте, но корочка будет менее хрустящей.
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