Хотите идеально хрустящую рыбу с нежным филе внутри? Приготовьте минтай в кляре из безалкогольного пива. По этому рецепту кляр получается воздушным, с легким хмельным ароматом, а рыба внутри — сочной и слоистой.

Ингредиенты:

  • 500 г филе минтая;
  • 100 г муки;
  • 150 мл светлого безалкогольного пива;
  • 1 яйцо;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кляр: взбейте яйцо с солью, влейте пиво, добавьте муку и специи. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
  2. Рыба: нарежьте филе на порции, обмакните в кляр.
  3. Жарка: разогрейте масло в сковороде, обжаривайте рыбу по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Рыба в таком кляре получается более легкой, чем при классической жарке в панировке. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Для совсем диетического варианта можно запечь рыбу в духовке на пергаменте, но корочка будет менее хрустящей.

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