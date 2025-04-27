Хрустящий минтай в кляре: рецепт сочной рыбы с хмельным ароматом

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Хотите идеально хрустящую рыбу с нежным филе внутри? Приготовьте минтай в кляре из безалкогольного пива. По этому рецепту кляр получается воздушным, с легким хмельным ароматом, а рыба внутри — сочной и слоистой.

Ингредиенты:

500 г филе минтая;

100 г муки;

150 мл светлого безалкогольного пива;

1 яйцо;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Кляр: взбейте яйцо с солью, влейте пиво, добавьте муку и специи. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Рыба: нарежьте филе на порции, обмакните в кляр. Жарка: разогрейте масло в сковороде, обжаривайте рыбу по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Рыба в таком кляре получается более легкой, чем при классической жарке в панировке. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Для совсем диетического варианта можно запечь рыбу в духовке на пергаменте, но корочка будет менее хрустящей.

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