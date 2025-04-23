Хрустящий кордон-блю — нужна лишь грудка, сыр и ветчина! Очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий кордон-блю — нужна лишь грудка, сыр и ветчина! Это очень вкусно! Этот рецепт превращает обычную куриную грудку в изысканное блюдо с расплавленной сырной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой.

Ингредиенты (на 2 порции)

2 куриные грудки

4 ломтика ветчины

4 ломтика сыра (эдам, гауда)

2 яйца

50 г муки

100 г кукурузных хлопьев (или панировочных сухарей)

2 ст. л. тёртого пармезана

1 ч. л. сушёного укропа

Соль, перец, паприка

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

1. Подготовка грудки. Сделайте «карман» в каждой грудке (разрез вдоль, но не до конца), слегка отбейте. Приправьте солью и специями.

2. Начинка. На каждый кусочек сыра положите ветчину, сверните рулетиком. Вложите в куриные «карманы».

3. Панировка. Смешайте хлопья с пармезаном и укропом. Обваляйте грудки в муке → взбитых яйцах → хлопьях.

4. Жарка. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте по 5–7 минут с каждой стороны на среднем огне под крышкой.

Калорийность порции: ~450 ккал.

Ранее мы делились рецептом куриных ножек в мешочках из слоеного теста! Вкуснятина на ужин за полчаса!