Хрустящий кордон-блю — нужна лишь грудка, сыр и ветчина! Это очень вкусно! Этот рецепт превращает обычную куриную грудку в изысканное блюдо с расплавленной сырной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 2 куриные грудки
- 4 ломтика ветчины
- 4 ломтика сыра (эдам, гауда)
- 2 яйца
- 50 г муки
- 100 г кукурузных хлопьев (или панировочных сухарей)
- 2 ст. л. тёртого пармезана
- 1 ч. л. сушёного укропа
- Соль, перец, паприка
- Растительное масло для жарки
Пошаговое приготовление
1. Подготовка грудки. Сделайте «карман» в каждой грудке (разрез вдоль, но не до конца), слегка отбейте. Приправьте солью и специями.
2. Начинка. На каждый кусочек сыра положите ветчину, сверните рулетиком. Вложите в куриные «карманы».
3. Панировка. Смешайте хлопья с пармезаном и укропом. Обваляйте грудки в муке → взбитых яйцах → хлопьях.
4. Жарка. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте по 5–7 минут с каждой стороны на среднем огне под крышкой.
Калорийность порции: ~450 ккал.
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