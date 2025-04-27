Хрустящий хек с золотистой корочкой! Обалденный ужин для семьи за 15 минут

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Готовим хек в кукурузной муке с хрустящей корочкой — ужин за 15 минут! Этот рецепт превратит нежное филе хека в кулинарный шедевр с аппетитной золотистой корочкой. Секрет — в кукурузной муке, которая создает неповторимый хруст и сладковатый оттенок вкуса.

Нарежьте 500 г филе хека на порционные кусочки, промокните бумажным полотенцем — это важно для идеальной корочки. В глубокой тарелке смешайте кукурузную муку с солью, черным перцем и щепоткой паприки для цвета. Каждый кусочек рыбы обваляйте в этой смеси, стряхнув излишки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом (лучше взять смесь оливкового и подсолнечного). Выкладывайте рыбу на хорошо разогретую поверхность — это гарантирует моментальное образование корочки. Жарьте на среднем огне три-четыре минуты с каждой стороны до румяности.

Подавайте сразу же, пока хрустящая корочка не потеряла свой шарм. Идеальные аккомпанементы — долька лимона, легкий салат из руколы с вишней или картофельное пюре.

Это блюдо удивит вас простотой и ресторанным вкусом. Кукурузная мука не только создает хруст, но и делает рыбу сочнее, образуя защитный слой. Отличный вариант, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки!

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