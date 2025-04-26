Трубочки из слоеного теста с нежным кремом станут вашим любимым десертом! Слоистая текстура теста идеально сочетается с бархатистой начинкой. При откусывании вы почувствуете, как тает во рту заварной крем, а корочка дарит восхитительный хруст.
Ингредиенты:
- пачка слоеного теста;
- 500 мл молока;
- 4 желтка;
- 150 г сахара;
- 40 г кукурузного крахмала (или муки);
- 1 ч. л. ванильного экстракта (или ванильный сахар);
- 20 г сливочного масла.
Способ приготовления трубочек:
- Разморозьте готовое слоеное тесто, раскатайте и нарежьте полосками шириной 2–3 см.
- Плотно накрутите полоски на металлические конусы или трубочки для выпечки.
- Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.
Способ приготовления крема:
- Подогрейте молоко в кастрюле до горячего состояния (не кипятите).
- Взбейте желтки с сахаром до светлой пены, затем добавьте крахмал и перемешайте до однородности.
- Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую массу, постоянно помешивая.
- Верните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, непрерывно помешивая венчиком, пока крем не загустеет (3–5 минут).
- Снимите с огня, добавьте ваниль и масло, перемешайте.
- Накройте пищевой пленкой впритык, чтобы не образовалась корочка, и остудите.
После остывания крема начините им трубочки!
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