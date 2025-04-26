Трубочки из слоеного теста с нежным кремом станут вашим любимым десертом! Слоистая текстура теста идеально сочетается с бархатистой начинкой. При откусывании вы почувствуете, как тает во рту заварной крем, а корочка дарит восхитительный хруст.

Ингредиенты:

  • пачка слоеного теста;
  • 500 мл молока;
  • 4 желтка;
  • 150 г сахара;
  • 40 г кукурузного крахмала (или муки);
  • 1 ч. л. ванильного экстракта (или ванильный сахар);
  • 20 г сливочного масла.

Способ приготовления трубочек:

  1. Разморозьте готовое слоеное тесто, раскатайте и нарежьте полосками шириной 2–3 см.
  2. Плотно накрутите полоски на металлические конусы или трубочки для выпечки.
  3. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Способ приготовления крема:

  1. Подогрейте молоко в кастрюле до горячего состояния (не кипятите).
  2. Взбейте желтки с сахаром до светлой пены, затем добавьте крахмал и перемешайте до однородности.
  3. Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую массу, постоянно помешивая.
  4. Верните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, непрерывно помешивая венчиком, пока крем не загустеет (3–5 минут).
  5. Снимите с огня, добавьте ваниль и масло, перемешайте.
  6. Накройте пищевой пленкой впритык, чтобы не образовалась корочка, и остудите.

После остывания крема начините им трубочки!

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