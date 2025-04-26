Трубочки из слоеного теста с нежным кремом станут вашим любимым десертом! Слоистая текстура теста идеально сочетается с бархатистой начинкой. При откусывании вы почувствуете, как тает во рту заварной крем, а корочка дарит восхитительный хруст.