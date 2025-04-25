Хрустящие куриные стрипсы — пальчики оближешь! Подаем с сырным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие куриные стрипсы — пальчики оближешь! Подаем с обалденным сырным соусом. Кто же не любит сочные, ароматные куриные стрипсы с хрустящей корочкой? Это идеальная закуска к пиву, перекус для детей или дополнение к гарниру. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

Куриное филе — 2 шт.

Мука — 5 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Лимонный сок — из ½ лимона

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

Вода — 4−5 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Копченая паприка — 1 ч. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

1. Подготовьте курицу: филе нарежьте полосками толщиной 1−1,5 см.

2. Приготовьте маринад: в миске взбейте яйца, воду, лимонный сок, масло, чеснок, соль и специи. Постепенно добавьте муку, чтобы получилась однородная масса.

3. Замаринуйте курицу: опустите полоски филе в маринад и оставьте на два часа при комнатной температуре или на три часа в холодильнике.

4. Обжарьте: разогрейте масло на сковороде и обжаривайте стрипсы до золотистой корочки (по 3−4 минуты с каждой стороны).

Сырный соус — все сбить в блендере: майонез — 3 ст. л., сметану — 3 ст. л., пармезан — 30 г, плавленый сыр — 20 г, чеснок — 1 зубчик (выдавленный), зернистую горчицу — 1 ч. л., зелень — по вкусу.

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