Хрустящие кабачки по-корейски: рецепт, который покорит вас с первого укуса

Хрустящие кабачки по-корейски: рецепт, который покорит вас с первого укуса

Этот рецепт — мой летний must-have! Ароматные, пикантные, с идеальным хрустом — такие кабачки исчезают со стола мгновенно. Готовятся просто, а вкус — как из детства!

Почему вам понравится этот рецепт?

Быстро – готово за 3 часа (и большая часть – это маринование).

– готово за 3 часа (и большая часть – это маринование). Бюджетно – ингредиенты есть в любом магазине.

– ингредиенты есть в любом магазине. Вкусно – идеальный баланс кислинки, сладости и остроты.

– идеальный баланс кислинки, сладости и остроты. Без консервантов – только натуральные продукты.

Ингредиенты (на 4–6 порций)

Кабачки – 1,5–2 кг (лучше молодые)

– 1,5–2 кг (лучше молодые) Укроп – 1 большой пучок

– 1 большой пучок Чеснок – 5–8 зубчиков (любите острое? Добавьте больше!)

– 5–8 зубчиков (любите острое? Добавьте больше!) Соль – 2 ст. л.

– 2 ст. л. Сахар – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Растительное масло – 2/3 стакана

– 2/3 стакана Уксус 6% – 1/3 стакана

Пошаговый рецепт

Подготовьте кабачки – нарежьте их тонкими ломтиками или кубиками (кожицу можно не счищать). Измельчите зелень и чеснок – чем мельче, тем ароматнее! Смешайте все в большой миске с солью, сахаром, уксусом и маслом. Поставьте под гнет на 2 часа при комнатной температуре. Переложите в холодильник – через 1–2 часа можно пробовать!

Совет: Если любите насыщенный вкус, оставьте на ночь – будет ещё вкуснее!

Идеальная подача

Свежий хлеб или лаваш.

или лаваш. Мясо-гриль – кабачки отлично оттеняют шашлык.

– кабачки отлично оттеняют шашлык. Как самостоятельная закуска – просто, вкусно, без лишних хлопот!

Почему этот рецепт стоит сохранить?

Напоминает лето – яркий вкус, который ассоциируется с теплом и отдыхом.

– яркий вкус, который ассоциируется с теплом и отдыхом. Универсален – подойдет к любому застолью.

– подойдет к любому застолью. Проверен годами – этот рецепт я готовлю больше 20 лет, и он никогда не подводит!

Попробуйте – и кабачки по-корейски станут вашим любимым летним блюдом!

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