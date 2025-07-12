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12 июля 2025 в 04:25

Хрустящие кабачки по-корейски: рецепт, который покорит вас с первого укуса

Этот рецепт — мой летний must-have! Ароматные, пикантные, с идеальным хрустом — такие кабачки исчезают со стола мгновенно. Готовятся просто, а вкус — как из детства!

Почему вам понравится этот рецепт?

  • Быстро – готово за 3 часа (и большая часть – это маринование).
  • Бюджетно – ингредиенты есть в любом магазине.
  • Вкусно – идеальный баланс кислинки, сладости и остроты.
  • Без консервантов – только натуральные продукты.

Ингредиенты (на 4–6 порций)

  • Кабачки – 1,5–2 кг (лучше молодые)
  • Укроп – 1 большой пучок
  • Чеснок – 5–8 зубчиков (любите острое? Добавьте больше!)
  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 2/3 стакана
  • Уксус 6% – 1/3 стакана

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте кабачки – нарежьте их тонкими ломтиками или кубиками (кожицу можно не счищать).
  2. Измельчите зелень и чеснок – чем мельче, тем ароматнее!
  3. Смешайте все в большой миске с солью, сахаром, уксусом и маслом.
  4. Поставьте под гнет на 2 часа при комнатной температуре.
  5. Переложите в холодильник – через 1–2 часа можно пробовать!

Совет: Если любите насыщенный вкус, оставьте на ночь – будет ещё вкуснее!

Идеальная подача

  • Свежий хлеб или лаваш.
  • Мясо-гриль – кабачки отлично оттеняют шашлык.
  • Как самостоятельная закуска – просто, вкусно, без лишних хлопот!

Почему этот рецепт стоит сохранить?

  • Напоминает лето – яркий вкус, который ассоциируется с теплом и отдыхом.
  • Универсален – подойдет к любому застолью.
  • Проверен годами – этот рецепт я готовлю больше 20 лет, и он никогда не подводит!

Попробуйте – и кабачки по-корейски станут вашим любимым летним блюдом!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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