Хрустящие фрикадельки из минтая! Запекаем в сливочно-сырном соусе

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Хрустящие фрикадельки из минтая! Запекаем в сливочно-сырном соусе с брокколи. Это блюдо порадует вас своей нежностью и изысканным вкусом. Ароматные тефтели из минтая, запечённые под сливочной шапкой с сыром, станут отличным вариантом для полезного ужина.

Ингредиенты (на 3 порции):

фарш из минтая — 250 г;

лук репчатый — 1 шт. (мелко рубленный);

брокколи — 200 г;

сухари панировочные — 3 ст. л.;

сливки 10% — 300 мл;

сыр твёрдый — 70 г (тёртый);

соль, белый перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Формирование. Смешайте рыбный фарш с луком, сухарями и специями. Сформируйте небольшие шарики диаметром 3–4 см.

2. Подготовка к запеканию. Разложите фрикадельки в форму, слегка смазанную маслом. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут.

3. Приготовление соуса. Смешайте сливки с тёртым сыром, добавьте специи.

4. Завершающий этап. Достаньте форму, добавьте соцветия брокколи между тефтелями. Залейте сливочным соусом. Запекайте 20 минут при 180 °C.

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