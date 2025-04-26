Хрустящие фрикадельки из минтая! Запекаем в сливочно-сырном соусе с брокколи. Это блюдо порадует вас своей нежностью и изысканным вкусом. Ароматные тефтели из минтая, запечённые под сливочной шапкой с сыром, станут отличным вариантом для полезного ужина.
Ингредиенты (на 3 порции):
- фарш из минтая — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт. (мелко рубленный);
- брокколи — 200 г;
- сухари панировочные — 3 ст. л.;
- сливки 10% — 300 мл;
- сыр твёрдый — 70 г (тёртый);
- соль, белый перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Формирование. Смешайте рыбный фарш с луком, сухарями и специями. Сформируйте небольшие шарики диаметром 3–4 см.
2. Подготовка к запеканию. Разложите фрикадельки в форму, слегка смазанную маслом. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут.
3. Приготовление соуса. Смешайте сливки с тёртым сыром, добавьте специи.
4. Завершающий этап. Достаньте форму, добавьте соцветия брокколи между тефтелями. Залейте сливочным соусом. Запекайте 20 минут при 180 °C.
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