Христос воскресе! Как нужно поздравлять с Пасхой, что и кому отвечать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Светлое Христово Воскресение верующие всего мира приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!». Как правильно отвечать, что еще известно о праздновании Пасхи?

Что означают слова «Христос воскресе!»

Традиция пасхального приветствия уходит корнями к апостольским временам. По преданию, матери апостолов Саломия и Мария вместе с Марией Магдалиной пришли помазать тело Христа на третий день после его погребения. Но у гроба они нашли только отваленный в сторону камень. На нем сидел ангел, который сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете, — Иисуса распятого. Его нет здесь — Он воскрес!»

После этого женщины рассказали о свершившемся чуде апостолам. Ученики и последователи Иисуса с радостью передавали друг другу благую весть: «Христос Воскрес!», обнимая и целуя друг друга. Таким образом, произнося эти слова, верующие выражают те же чувства, что и апостолы, узнав о воскресении Христа.

При этом фраза «Христос воскресе!» не просто слова, но и подтверждение веры. Воскреснув из мертвых, Иисус Христос предвестил всеобщее воскресение людей. По Его подобию все жившие на земле тоже должны восстать из мертвых и обрести Царствие Небесное.

Что нужно отвечать

«Христос воскрес — Воистину воскресе» — данное приветствие несколько раз повторяется от Воскресения до Вознесения Христова, то есть на протяжении 40 дней после Пасхи.

Вариантов ответа на праздничное приветствие много, самое распространенное: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Помимо этого, можно ответить: «Иисус воскрес!», «Истинно воскрес!», «Действительно воскрес!», «Он воскрес!» и другими словами.

Самое главное — чтобы отвечающий подтвердил факт воскресения Христа. Затем принято троекратно целовать друг друга в щеки — во имя Отца, Сына и Святого Духа.

По традиции начало приветствия говорит младший член семьи или служитель церкви, а отвечает — старший. При этом пасхальное приветствие нельзя произносить формально, по привычке. Оно должно нести духовный смысл и осознание того, что жить нужно по заповедям Христа.

Если человек не верующий, но хочет проявить уважение к вере ближнего, то в качестве приветствия можно выбрать любые слова. Например, просто поздравить с праздником Пасхи.

Помимо словесных поздравлений, хорошим тоном является дарение пасхальных подарков, таких как крашеные яйца, куличи или небольшие сувениры. Эти подарки могут быть сопровождены карточками с пожеланиями или короткими пасхальными стихами. Такие знаки внимания помогают создать атмосферу общности и радости праздника.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие традиции существуют на Пасху

В 2024 году Воскресение Христово году выпало на 5 мая.

Подготовка к Пасхе начинается задолго до праздника, особенно активно — в Великий четверг. В этот день принято печь куличи и красить яйца. Его также называют Чистым четвергом из-за традиции проведения генеральной уборки и мытья окон.

Завершается пасхальный цикл Светлой неделей, когда после службы все желающие могут позвонить в церковные колокола. Это символизирует радостное возвещение о Воскресении Христа.

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: МИД РФ Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: МИД РФ Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: Виталий Аньков/ТАСС Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/ТАСС Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции Фото: Елена Афонина/ТАСС Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня Фото: Елена Афонина/ТАСС Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады Фото: Александр Река/ТАСС Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Фото: Александр Река/ТАСС Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе

Читайте также:

Пасха-2024: что можно и нельзя делать, какие приметы, главные традиции

5 мая: Пасха, День рождения Смольного института и время посадки лука

«Богатые духовные традиции»: Путин поздравил россиян с Пасхой