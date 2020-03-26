https://static.news.ru/photo/1fbeae2a-6f6b-11ea-924c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Протестанты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции начали проводить причастия в режиме онлайн. С учётом эпидемиологической ситуации он будет практиковаться верующими ещё чаще, сообщил заместитель начальствующего епископа Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) епископ Константин Бендас.

В приходах пятидесятников причастие обычно осуществляется каждое четвёртое воскресенье месяца. Уже 22 марта в нескольких протестантских общинах проводилась «евхаристия онлайн».

Несколько священников совершали причастие перед камерой, а также заранее были предупреждены и подготовились люди дома, прихожане. И они <...> в одно и то же время также совместно молились и перед экраном компьютера или телевизора вместе совершали причастие, — цитирует Бендаса РИА Новости.

Он пояснил, что «вечеря Господня, святое причастие» входит в тот круг таинств, которые у протестантов может совершать сам каждый верующий человек. Этот обряд традиционно совершается в семьях, а расстояние и отсутствие храмовых церковных стен не являются препятствием для этого.

По данным РОСХВЕ, в связи с пандемией все крупные общины христиан-пятидесятников в России уже перешли на богослужения онлайн. В небольших общинах в сельской местности, в которых состоят по 15–20 человек, священники посещают верующих на дому.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан воздержаться от посещения религиозных объектов. Несмотря на это, в Русской православной церкви заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений в столице. Однако для тех, кто из-за коронавируса не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях. В общинах Римско-католической церкви в Москве и Санкт-Петербурге, наоборот, отказались от проведения публичных богослужений.