Хранитель воровского «общака» РФ найден мёртвым в Омске

https://static.news.ru/photo/50a1835c-fede-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Бывший держатель воровского «общака» России, «вор в законе» Каха Гальский (Кахабер Парпалия) найден мёртвым. За несколько дней до смерти его привезли в Управление ФСИН по Омской области.

Официальной причиной смерти «вора в законе» назван инсульт, сообщает URA.RU. Отмечается, что перед смерть Гальского избили. При этом омское управление ФСИН относят к числу учреждений, которые наиболее терпимы к представителям криминального мира и воровским традициям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Твери принял решение об аресте мужчины, которого следствие рассматривает как «смотрящего» за Тверской областью «вора в законе». О личности мужчины известно немного. Ему 59 лет. Это некто Артур Атабекян, известный в криминальном мире как Артур Молодой.