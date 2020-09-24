Хранитель воровского «общака» РФ найден мёртвым в Омске

Бывший держатель воровского «общака» России, «вор в законе» Каха Гальский (Кахабер Парпалия) найден мёртвым. За несколько дней до смерти его привезли в Управление ФСИН по Омской области.
Официальной причиной смерти «вора в законе» назван инсульт,
Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Твери принял решение об аресте мужчины, которого следствие рассматривает как «смотрящего» за Тверской областью «вора в законе». О личности мужчины известно немного. Ему 59 лет. Это некто Артур Атабекян, известный в криминальном мире как Артур Молодой.
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