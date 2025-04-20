Храните яйца правильно: советы, о которых знают не все

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Яйца — продукт капризный, но сохранить их свежесть надолго вполне реально! Главное — знать несколько простых правил, которые помогут вам избежать преждевременной порчи этого полезного продукта.

Хранить яйца нужно в холодильнике при температуре от 0 до +4 °C. Идеальное место — не в дверце, а на средней полке, где температура стабильнее. Лучше всего держать яйца в оригинальной упаковке или специальном контейнере острым концом вниз — так желток остается в центре.

Мыть яйца перед хранением не стоит — природная защитная пленка продлевает свежесть. Если яйца уже вымыты, их нужно использовать в течение недели. Для проверки свежести опустите яйцо в воду: свежее утонет, несвежее всплывет.

Срок хранения:

сырые в скорлупе — до 3 месяцев;

вареные вкрутую — до 1 недели;

без скорлупы (в контейнере) — 2 дня.

Если нужно сохранить много яиц надолго, смажьте скорлупу растительным маслом — это закроет поры и продлит свежесть. И помните: треснутые яйца хранить нельзя, используйте их сразу!

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