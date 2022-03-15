HR-специалист рассказала, как найти работу молодым специалистам

Эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала несколько советов, как молодым специалистам найти работу. По её словам, большинство компаний отдают предпочтение тем, у кого же имеется профессиональный опыт, пишет «Газета.ru».

Набирайтесь профессионального опыта во время учёбы. Для этого существуют стажировки, преддипломные практики и проектные подработки. Если участвовать в различных программах и активностях, к моменту выпуска из вуза у вас будет сформированное резюме и уверенность в своих силах, — советует специалист.

Кроме того, в учебном заведении тоже стоит узнать про трудоустройство. Нередко крупные вузы сотрудничают с различными компаниями, которые заинтересованы в талантливых выпускниках. Не лишним будет также посещать мероприятия, которые устраивает университет — на них есть возможность проявить себя и устроиться на стажировку в крупную организацию.

Будьте внимательны: согласно российскому ТК, стажировка должна быть оплачиваемой. Не соглашайтесь работать бесплатно — с первых дней работы цените и уважайте свой труд, — напомнила Санина.

Не стоит также бояться рассылать резюме в профильные компании, а не только в компании мечты. Перед откликом нужно внимательно прочитать предлагаемые условия труда и, если они вызывают сомнения, то лучше отказаться от такой работы. Помимо этого, если действующее место работы не подходит по какой-либо причине, Санина советует менять его и не оставаться в компании только ради опыта.

Вот что должно вас насторожить: регулярные просьбы задержаться подольше, проблемы с выплатами заработной платы, токсичный коллектив или начальник, плохие условия труда, — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что Минтруд может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики.