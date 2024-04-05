HR-специалист предупредил о наглой привычке молодых россиян HR-специалист Мурадян: молодежь увольняется из-за слишком высоких запросов

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На рынке труда сейчас наблюдается большое число молодых специалистов, которые ожидают от работодателя высоких зарплат и «всего самого лучшего» в первый день работы, однако на деле все складывается иначе и у них возникает диссонанс, заявил в беседе с NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. Он пояснил, что молодые россияне даже удивляются восьмичасовому графику рабочего дня. Такое несоответствие между ожиданиями и реальной картиной происходящего вынуждает их увольняться, отметил Мурадян.

Они насмотрелись в социальных сетях всего, и создается завышенное ожидание, они в шоке от того, что работать надо по восемь часов в день. Ввиду этого несоответствия и создается у молодых сотрудников диссонанс, — пояснил эксперт.

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