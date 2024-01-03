Россиянам рассказали, как найти работу после Нового года HR-менеджер Курникова: поиск работы лучше всего начинать до Нового года

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Поиски работы лучше начинать за несколько недель до Нового года, так как после праздников компании могут реагировать медленнее, заявила HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова. В интервью «МК в Мурманске» она подчеркнула, что заблаговременная подготовка резюме позволит оперативно реагировать на открытые вакансии.

По ее словам, увеличение спроса после праздников могут демонстрировать сферы, связанные с продажами, гостиничным бизнесом, логистикой. Иногда это правило может распространяться и на область коммуникаций, маркетинга и IT.

В случае длительного отсутствия результатов при поиске Курникова посоветовала изменить стратегию. В качестве вариантов эксперт назвала обновление резюме, улучшение навыков, рассмотрение вариантов стажировок и запрос дополнительных рекомендаций с прежних мест работы.

Курникова также порекомендовала участвовать в профильных мероприятиях. В рамках подобных встреч можно обзавестись полезными связями. Не стоит забывать и о подготовке к интервью — нужно быть готовым к типичным вопросам и уверенным в своих ответах.

Рассмотрите вариант временной работы, иногда это мост к постоянному трудоустройству. Обратитесь за помощью в карьерные центры, там предоставят ценные советы и поддержку, — резюмировала она.

Ранее эксперт центра занятости Инна Милюкова дала рекомендации по поиску работы. Она призвала не обесценивать себя и свои профессиональные качества, а также не ставить слишком короткие сроки на трудоустройство.