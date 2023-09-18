HR-эксперт рассказала, как избежать сокращения на работе HR-эксперт Варлахова: во избежание сокращения нужно пересмотреть рабочие навыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уволить сотрудника могут в случае его несоответствия критериям должности, например, перестал выполнять свои обязанности, прописанные в договоре, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» HR-эксперт Мария Варлахова. По ее словам, основными критериями, которые «провисают» у кандидатов на увольнение, являются производительность труда, уровень компетенций и профпригодности.

Если вы думаете, что сократят именно вас, пересмотрите свои рабочие навыки, чтобы сохранить место. Если в компании есть такая возможность, нужно обозначить руководителю свою готовность переквалифицироваться, чтобы перейти на новую должность. Начальники обычно оставляют в команде тех, у кого здоровый корпоративный дух, кому нравится работать, — подчеркнула эксперт.

Как добавил в беседе с изданием руководитель PR-агентства Илья Варлахов, ключевым фактором успеха и ценности сотрудника является его проактивность, то есть способность качественно решать большое количество задач, профессионально расти и участвовать в жизни компании.

Такого работника вряд ли уволят. А вот ускорить увольнение сотрудника могут его человеческие качества: важно, чтобы он слышал руководителя и сразу брал в работу поставленные задачи, внимал замечаниям, — высказал мнение специалист.

Ранее стало известно, что жен погибших участников СВО предложили запретить увольнять в течение года после кончины супруга. С такой инициативой 14 сентября выступили член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов и член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.