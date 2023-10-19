HR-эксперт рассказала о сокращении числа работников на удаленке в России HR-эксперт Ковардакова: в России работники возвращаются в офисы с удаленки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России наблюдается тенденция к возвращению сотрудников с удаленки в офисы, рассказала в беседе с журналом «Компания» HR-директор IT-компании Ольга Ковардакова. При этом, по ее словам, отмечается дисбаланс между ожиданиями кандидатов и желаниями работодателей.

Существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и работодателей. Сохраняется достаточно большой процент соискателей, желающих работать полностью удаленно, к ним добавляются и те, кто работает не из РФ, — отметила эксперт.

Она добавила, что, как правило, работодатели готовы брать на 100-процентную удаленку сотрудников из других регионов, при условии что характер работы позволяет не терять эффективности. Однако в основном в крупных компаниях отдают предпочтение гибридному режиму.

Как рассказал в беседе с изданием представитель российского сервиса по поиску работы, возвращение сотрудников в офисы связано с тем, что дистанционный формат работы не отвечает задачам многих компаний.

Удаленка не растет уже нигде. <...> Это обусловлено и вопросами безопасности, и вопросами эффективности, которая у части удаленщиков падает. Кроме того, далеко не все компании освоились с таким форматом, не все менеджеры научились с ним работать, — пояснил специалист.

Как отмечает издание, в большинстве российских компаний дистанционно работают менее 10% сотрудников. Удаленным форматом чаще всего пользуются IT-специалисты, сотрудники отделов продаж, бухгалтерия и рекрутеры. По данным исследования, проведенного сервисом по поиску работы, большинство российских работодателей (в среднем 9 из 10) предпочитают кандидатов, готовых постоянно работать в офисе. Основными проблемами дистанционной работы в компаниях называют сложности с настройкой доступа к рабочим программам, а также вопросы кибербезопасности и подписи документов.

По прогнозам HR-экспертов, число работников на удаленке будет постепенно сокращаться, однако дистанционный формат работы останется долгосрочным трендом.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить женщин в декретном отпуске возможностью удаленной работы с сохранением всех выплат и гарантий. По словам авторов инициативы, это будет способствовать росту рождаемости среди женщин, которые все чаще приходят к материнству в позднем возрасте, опасаясь потерять квалификацию и самодостаточность.