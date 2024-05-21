HR-эксперт рассказал, может ли сотрудник в любой момент уйти в отпуск HR-эксперт Мурадян: сотрудник может уйти в неоплачиваемый отпуск в любое время

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Сотрудник может в любой момент уйти в отпуск, если тот будет неоплачиваемым, рассказал NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель школы развития карьеры Гарри Мурадян. HR-эксперт отметил, что для этого потребуется согласовать планируемые даты отдыха с руководителем.

По закону в оплачиваемый отпуск можно уйти не раньше чем через полгода после непрерывной работы. Также существует еще неоплачиваемый отпуск, в который человек уходит сам в любое удобное ему время. В такой отпуск можно уйти по согласованию с руководителем. Необходимо написать заявление и дождаться подписи руководителя, — пояснил Мурадян.

По словам эксперта, обычно даты отпусков сотрудники распределяют в начале года. В первую очередь удобные дни выбирают беременные и подростки. Далее о желаемых датах отдыха сообщают остальные сотрудники, уточнил Мурадян. После этого руководители утверждают плановый оплачиваемый отпуск. Если появляется необходимость перенести эти даты, необходимо обратиться в отдел кадров, посоветовал эксперт. При этом он предупредил, что их могут не согласовать и сотрудник не сможет ничего с этим сделать.

Ранее Мурадян рассказал, что для трудоустройства на летнюю подработку школьнику потребуется разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности и заполненное заявление о приеме на работу. Он подчеркнул, что при возможности следует предоставить резюме.