HR-эксперт рассказал, куда идти за высокими зарплатами HR-эксперт Валинуров: если хочется большой зарплаты, надо идти руководителем

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В нынешнем году ретейл вышел в число лидеров по динамике роста зарплат, оклады увеличиваются у топ-менеджеров компаний, планирующих расти более чем на 30% в год, рассказал в беседе с Lenta.ru HR-эксперт, карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Он отметил, что уровень зарплаты во многом зависит от выручки предприятия.

Если хочется большой зарплаты, надо идти руководителем, топ-менеджером. Желательно, чтобы компания была с объемом от 5 млрд в год. Тогда зарплаты от миллиона реальны. Если компания делает годовую выручку в 100 млн в год, она вряд ли сможет позволить платить руководителю больше, чем 300 тысяч, — пояснил специалист.

По его словам, наиболее заметный рост заработных плат сегодня происходит в ретейле, а также в индустрии развлечений, в частности, в стрип-клубах. Также эксперт спрогнозировал рост прибыльности работы в системе здравоохранения.

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Тренд идет на здоровье, здоровый образ жизни, население все больше готово платить за эти услуги. Рост зарплат в медицине и здравоохранении точно прогнозируется, — заявил Валинуров.

Кроме того, несмотря на развитие технологий, никуда не уйдут такие профессии, как продавцы, грузчики и сотрудники складов, считает карьерный консультант. Также, по его словам, сохранится спрос и на IT-специалистов, зарплаты у которых хоть и немного снизились в последнее время, но традиционно остаются высокими.

Ранее бизнес-эксперт Юлия Корчагина-Озджан порекомендовала бюджетникам, которым не поднимают зарплату в рамках общероссийских повышений, обратиться за помощью в профсоюз или к начальству.