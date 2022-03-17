HR-эксперт рассказал, какие специалисты будут нужны в России

Рынок труда в России меняется в связи с уходом иностранных компаний, заявил «Газете.Ru» HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян. По его словам, в новых реалиях в стране будут востребованными профессионалы в сфере IT, юриспруденции, бухгалтерии и инженерии. Кроме того, эксперт уверен, что без заработка не останутся малые предприниматели.

Самое простое, что можно освоить человеку, у которого две ноги, две руки и голова на месте, — любая история, связанная с IT-профессиями и программированием. Чтобы освоить язык программирования, соответствующее обучение займёт четыре — шесть месяцев, а зарабатывать позднее можно около 120 тысяч рублей, — сказал Мурадян.

Он добавил, что сложности с работой испытают специалисты в области маркетинга соцсетей, а также менеджеры кол-центров и службы поддержки. По мнению Мурадяна, возможность заработать будет у малых предпринимателей, в частности у тех, кто владеет ремеслом.

Ранее специалисты рекрутинговой платформы HeadHunter выяснили, как компании оценивают своё положение в новых реалиях. Согласно исследованию, около 55% российских работодателей считают своё положение на рынке стабильным. 30% предприятий уверены в негативной ближайшей перспективе, 16% — скорее в позитивной. 38% компаний продолжают найм сотрудников или усиливают подбор, 47% перестанут нанимать людей, но сохранят коллективы, ещё 12% будут сокращать работников или готовиться к сокращениям.