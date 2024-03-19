HR-эксперт раскрыл секрет успешного сопроводительного письма HR-эксперт Валинуров: сопроводительное письмо и резюме дополняют друг друга

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Сопроводительное письмо пишется для каждого работодателя индивидуально после изучения его вакансии и самой компании в целом, его задача — привлечь внимание к себе как к личности, специалисту, желающему принести пользу, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, сопроводительное письмо и резюме дополняют друг друга, поэтому писать нужно о том, что ждет работодатель. Валинуров посоветовал соискателям уместить главную информацию о своем опыте и профессиональных качествах в нескольких предложениях.

Чтобы написать эффективное письмо, внимательно читайте описание вакансии. Многие кандидаты не читают дальше названия должности. Сопроводительное письмо длиной больше чем четверть страницы, читать уже тяжело. Поэтому вам нужно уместить основное в несколько предложений. Это позволит вам получить контакт с потенциальным покупателем, — сказал Валинуров.

HR-эксперт призвал соискателей не цитировать практически все резюме в сопроводительном письме, иначе его никто не будет читать. В идеале перед отправкой письма стоит сделать звонок в компанию и уточнить, кто именно занимается этой вакансией, чтобы использовать эту информацию в теме письма.

Ранее Валинуров заявил, что грамотно составленное резюме должно зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно не должно занимать три страницы. Он отметил, что в резюме должна быть емко указана основная информация о кандидате, а все подробности можно рассказать на собеседовании. По словам Валинурова, большой ошибкой является оформление резюме как таблицы.