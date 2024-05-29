HR-эксперт раскрыл, каким должно быть идеальное резюме HR-эксперт Мурадян: идеальное резюме должно быть лаконичным и содержательным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От хорошего резюме зависит трудоустройство, заявил в беседе с NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. По его словам, для написания идеального резюме есть свои правила. Первое из них — краткость и ясность.

Резюме должно быть лаконичным, но содержательным. Необходимо начать с краткого суммарного описания и перечислить основные достижения. Второе важное правило — индивидуализация. Адаптируйте свое резюме под каждую конкретную вакансию. Уделите внимание ключевым навыкам и опыту, соответствующим потребностям компании, — сказал Мурадян.

По словам эксперта, третьим правилом хорошего резюме является акцент на достижениях. Необходимо описать свои профессиональные достижения, не просто перечисляя обязанности. HR-эксперт подчеркнул, что работодатели хотят видеть, каких результатов достиг человек в предыдущих местах работы.

Еще одно, четвертое правило — резюме должно иметь четкую структуру. Разбейте информацию на разделы (образование, опыт работы, ключевые навыки), чтобы резюме легко читалось. И последнее важное правило, о котором многие забывают, — дизайн резюме. Структурируйте информацию с помощью четкого профессионального дизайна. Используйте шрифты и макеты, которые приятны глазу, — отметил специалист.

Ранее Мурадян заявил, что для совмещения работы и учебы в вузе студент на время сессии может попробовать взять отпуск. HR-эксперт отметил, что предоставление отпуска может быть организовано разными способами в зависимости от политики компании или соглашения между сотрудником и работодателем.