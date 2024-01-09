HR-эксперт перечислила причины нехватки учителей в школах HR-эксперт Лоикова: нехватка учителей в школах возникла из-за высокой нагрузки

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Нехватка учителей в школах связана с высокой нагрузкой преподавателей, обилием бумажной методической работы и невысокими зарплатами, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова. В беседе с «360» она подчеркнула, что в классах может быть до 40 детей, из-за чего в том числе повышаются требования к внутренней отчетности.

На примере столицы: школ не хватает, особенно в Новой Москве, забитые классы — это где-то порядка 38-40 детей на одного учителя. Нагрузка часовая очень высокая, требования к внутренней отчетности тоже. <...> И учителя зарабатывают тогда, когда у них есть какие-то надбавки за выслугу лет, дополнительные часы и так далее. Но у них очень много бумажной методической работы, — пояснила Лоикова.

HR-эксперт уточнила, что молодые преподаватели часто разочаровываются в системе. По ее словам, выпускники педагогических вузов приходят в школы с желанием что-то изменить, но не могут этого сделать. Кроме того, молодым учителям выгоднее устраиваться работать репетиторами: так они не зависят от места и могут спокойно путешествовать. Лоикова добавила, что также важно пересмотреть систему донесения информации, так как во многих учебных заведениях она устарела.

Ранее стало известно, что как минимум 20 российских регионов испытывают дефицит школьных учителей по базовым предметам. Сложная ситуация возникла с преподаванием математики, русского языка и литературы, иностранных языков и физики.