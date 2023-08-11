HR-эксперт объяснил, зачем на собеседованиях задают каверзные вопросы HR-эксперт Мурадян: каверзные вопросы на собеседовании задают управленцам

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Каверзные вопросы на собеседовании задают тем, кто претендует на должности аналитиков и управленцев, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он добавил, что строго правильных ответов нет, даже если соискатель ответит неверно, но механику размышления будет правильной, то ответ зачтут.

Их задают не всем, вряд ли их зададут шахтеру или медсестре. Они предназначены для людей, занимающихся аналитикой, расчетами, управлением. С помощью их проверяют, обладает ли соискатель системным складом ума, — заявил он.

В качестве примеров он привел некоторые каверзные вопросы: сколько трубочек выдают рестораны «Вкусно — и точка» в Москве за неделю? Сколько стекол в метро Москвы? Сколько нужно краски нужно, чтобы покрасить весь флот «Аэрофлота»?

По словам Мурадяна, важно не то, как отвечает соискатель, а то, как он ведет себя в команде. При этом, если задача групповая, важно кто взял на себя роль модератора, кто конфликтный, кто записывает, каким составом отвечают, как учитывается интересы других участников группы.

Смотрят на механику размышления человека, какие гипотезы строит, как он их проверяет, как считает в уме, чтобы при встрече с клиентом он быстро адаптировался или что-то посчитал, — сообщил эксперт.

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