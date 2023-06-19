Россиянам объяснили смысл шестидневной рабочей недели HR-эксперт Мурадян назвал бессмысленным введение шестидневной рабочей недели в России

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В России нужно думать не о количестве рабочих дней в неделе, а о повышении эффективности труда, заявил в беседе с «360» HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, введение шестидневной рабочей недели не изменит ситуацию с продуктивностью персонала, и потому не имеет смысла.

Продуктивность персонала в России одна из самых низких в мире — порядка 17%. Что это значит: 100% — время, которое человек проводит на работе, а только 17% — продуктивная работа. <...> От того, что мы сделаем пять или шесть рабочих дней, ситуация сильно не изменится. Проблема заключается не в количестве рабочих или выходных дней, а в продуктивности самой работы, — подчеркнул специалист.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, по аналогии с временами Великой Отечественной войны. В Министерстве труда РФ идею не оценили, пообещав, что Трудовой кодекс меняться не будет.

Понимаете, мы играем с этими днями. В один день зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорит: «Давайте сделаем четыре дня». В другой день ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предлагает сделать шесть дней. <...> Суть-то не в шести или четырех днях, а в том, что работать надо продуктивнее и эффективнее. И это касается как частного, так и государственного секторов, — объяснил Мурадян.

В «Аванти» свою идею объясняли тем, что экономике России в условиях санкций сейчас нужна дополнительная поддержка, потому что сейчас нагрузка на нее сильно выросла. По мнению авторов инициативы, введение шестидневки поможет достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и уменьшить зависимость от других стран.