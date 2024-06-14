HR-эксперт объяснил, почему у зумеров нет шансов на успешную карьеру HR-эксперт Мурадян заявил о сложностях в построении карьеры у зумеров

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Эмоциональная незрелость является одной из причин, по которой у зумеров нет шансов построить карьеру, сообщил NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. Он напомнил, что предыдущее поколение, условно, женилось в 18 лет и сразу брало на себя ответственность в виде семьи, детей, квартиры, машины — были обязательства и авантюризм.

Нынешнее поколение оканчивает университет в 20–25 лет, и они инфантильны. Они не понимают, что происходит в жизни, не готовы брать на себя ответственность за себя, свою жизнь и свое будущее. Они не готовы брать на себя риски, не усидчивы. Они могут просто не выйти на работу, — пояснил собеседник.

Вторая причина заключается в завышенных ожиданиях. Они хотят моментального трудоустройства, огромной зарплаты, кучу скидок и страховку.

Они учатся в вузе, не подрабатывают, а после выпуска шокируются от того, что рынок труда поменялся. Конкуренция на рынке труда сейчас огромная. Они живут в иллюзии, что все дается легко и сразу, — отметил эксперт.

И третья причина заключается в нежелании работать.

Большинство представителей поколения Z насмотрелись на легкую жизнь в социальных сетях. Им в голову вбили историю о том, что «работать на дядю» — это плохо и единственный способ много заработать — это открыть свой бизнес, быть фрилансером. Это ограничивающее убеждение мешает им идти на работу в крупные компании и набираться ценного опыта, который десятилетиями нарабатывался. Они открывают свои бизнесы, прогорают, теряют свои, а чаще родительские деньги и плачут, что они в долгах, — заключил HR-эксперт.

Ранее Мурадян рассказывал, что от хорошего резюме зависит трудоустройство. По его словам, для написания идеального резюме есть свои правила. Первое из них — краткость и ясность.