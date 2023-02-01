HR-эксперт объяснил непривлекательность госслужбы для молодежи HR-эксперт Мурадян: условия труда для госслужащих устарели

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Государственная и муниципальная службы не привлекают молодежь из-за устаревших условий труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Структура работы на государственных должностях не менялась с 2005-2007 годов, поделился эксперт с «360». Именно поэтому президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по повышению привлекательности госслужбы.

Условия труда уже, к сожалению, устарели. Они выстроены по модели 2005 или 2007 года и с этого момента не пересматривались. Именно поэтому президент поручил пересмотреть условия вознаграждения госслужащих. Это первый момент, и он очень важный, — объяснил Мурадян.

Работа на Севере перестала привлекать молодых людей из-за низких стимулирующих выплат. HR-эксперт отметил, что с 2005 года премия за работу на Крайнем Севере значительно снизилась, из-за этого стало меньше желающих там работать. Изменения должны будут коснуться увеличения дотаций для занимающих госдолжности на Севере. Мурадян также уточнил, что власти просубсидируют выпускников, устраивающихся на свою первую работу.

Политолог Евгений Змиев назвал жесткую иерархию главным фактором того, что госслужба не привлекает молодежь. По словам эксперта, бюрократическая культура прошлого поколения отпугивает современных людей, из-за чего появляются сложности в общении с коллегами. Кроме того, госслужащим сложнее двигаться по карьерной лестнице из-за того, что нет широкого выбора компаний, куда можно перейти за профессиональным ростом и большей заработной платой.

Второй момент заключается в сложности трудоустройства. Издавна считается, что все хорошие места заняты родственниками и знакомыми, а людей со стороны берут лишь на нехорошие места, где надо много работать и где мало платят, — добавил Змиев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что IT-специалисты представляют большой интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы. Песков отметил, что нужно создать такие условия, чтобы уехавшие из РФ программисты захотели вернуться.