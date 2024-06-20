HR-эксперт объяснил, как максимально успешно пройти собеседование HR-эксперт Мурадян: перед собеседованием важно изучить все о компании

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Для успешного прохождения собеседования важно изучить всю информацию о компании, рассказал HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян в беседе с NEWS.ru. По его словам, также можно изучать соцсети человека, который будет вас собеседовать.

Найдите точки соприкосновения, чтобы ему понравиться. Подготовьте целевые вопросы. Также очень большую роль играет ваш внешний вид. На девушке не желательны дорогие украшения, слишком много макияжа, слишком вызывающая одежда и маникюр. У мужчины приветствуются ухоженная борода, ухоженные руки, без грязи под ногтями, — сказал Мурадян.

Также эксперт посоветовал не спрашивать сразу у работодателя про заработную плату. По его словам, нельзя рассказывать о том, что изучили все социальные сети работодателя, не рекомендуется тотально поливать грязью бывшего работодателя.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров заявил, что каждый сотрудник может попросить руководство перевести его на удаленную работу. По его словам, для этого необходимо убедить работодателя в том, что сотрудник будет работать дома более эффективно. Как подчеркнул специалист, если начальник колеблется, работник может начать с одного дня в неделю и пообещать, что в случае проблем сразу выйдет в офис.