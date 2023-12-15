HR-эксперт назвала универсальные подарки для коллег HR-эксперт Пенина назвала универсальным подарком для коллеги книгу

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Универсальным подарком для коллег является книга, заявила ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина. В беседе с РИАМО она отметила, что при этом важно учесть увлечения человека и степень близости общения с ним.

Чтобы подарить действительно нужную книгу, которая не будет пылиться на полке, важно учитывать увлечения коллег и степень близости общения. Если человек находится в доверительных отношениях и знает о предпочтениях и хобби, например, коллега увлекается автомобилями или декорирует стены домов, то книги на эти темы ему точно будут интересны, — пояснила Пенина.

Эксперт отметила, что также неплохим подарком для коллег являются елочные игрушки. Это могут быть как шары, так и фигурки. Кроме того, можно купить в качестве презента символичную статуэтку или копилку. Пенина уточнила, что не все люди любят сладкое. Поэтому из вкусного лучше подарить пряники.

Преподаватель по этикету Полина Трофименко ранее рассказала, что подарок начальнику должен быть нейтральным и от всего коллектива, а не от одного сотрудника. По ее словам, хорошо подойдут аксессуары для офиса, подарочные издания, изделия из стекла или мрамора, элитный чай или шоколад.