HR-эксперт дала студентам советы по поведению на собеседовании HR-эксперт Парфенова: на собеседовании важно показать готовность принести пользу

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На собеседовании при поиске работы студенту важно показать потенциальным работодателям, что он не просто пришел что-то взять у компании, но и готов дать ей многое взамен, принести пользу, рассказала в беседе с РИАМО эксперт центра занятости Ольга Парфенова. Для этого, по ее словам, кандидату необходимо перед встречей подробнее ознакомиться с деятельностью компании.

В ходе беседы с работодателем студенту важно показать, что он не просто пришел что-то взять у компании, но и готов ей отдавать взамен, приносить пользу, учиться новому. Для работодателя это очень важно, — подчеркнула эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на стиль одежды для интервью, так как первое впечатление зачастую сильно влияет на принятие решения о трудоустройстве. Кроме того, студент должен определиться, подходит ли для него формат работы в офисе, или предпочтительнее удаленка, постоянная ли будет работа или проектная, по профессии, которую он получает в учебном заведении, или ему интересна другая сфера.

Ранее юрист Татьяна Нечаева рассказала, что успешно совмещать учебу и работу студенту поможет договоренность с работодателем о гибком графике или о неполном рабочем дне. Эксперт подчеркнула, что учащиеся от 16 до 18 лет должны работать максимум по четыре часа в день.