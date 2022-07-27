HR-директор объяснила моду на фриланс в России Директор по персоналу Булкина: с фрилансерами гораздо проще сотрудничать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все больше россиян выбирают фриланс вместо офисной карьеры. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины граждан положительно относятся к людям, работающим без официального трудоустройства, хотя фрилансерами себя называют только 5%. Директор по персоналу Елена Булкина в беседе с «Радио 1» рассказала, откуда пошла мода на фриланс в России.

Фрилансер — это человек, который работает не в штате компании. Он работает по договору гражданско-правового характера, он может оказывать услуги за наличный расчет как ИП, самозанятый и т. д. В связи с различными последними событиями и экономическим состоянием страны несколько уменьшился спрос на молодых специалистов, да и вообще произошло сокращение рабочих мест. Фрилансер всегда дешевле. С ним гораздо проще прервать сотрудничество, — пояснила специалист.

HR-директор объясняет популярность фриланса среди молодежи тем, что они хотят сохранить баланс между работой и личной жизнью. В таком случае работа из дома — идеальный вариант. Однако иногда начинающие специалисты вынуждены работать без оформления по ТК. Человека без опыта работы редко берут в штат, добавила Булкина.

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина ранее назвала ключевые качества успешного фрилансера. По ее мнению, хороший специалист обязан быть дисциплинированным и организованным, работать над заказом даже тогда, когда ему не хочется. Она также посоветовала придерживаться принципов тайм-менеджмента, чтобы повысить продуктивность.