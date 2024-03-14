HP-эксперт раскрыла, как бороться с «синдромом отпуска» HR-эксперт Лялина посоветовала передавать дела за неделю перед отпуском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать «синдрома отпуска», когда тяжело сразу начать отдыхать, а после выхода на работу трудно включиться в процесс, следует за неделю передать дела коллегам, посоветовала HR-эксперт Ирина Лялина. В беседа с РИАМО она подчеркнула, что перед отдыхом не стоит перерабатывать — лучше переключиться на позитивные эмоции и немного расслабиться.

Готовьтесь, расслабляйтесь, сделайте передачу дел заранее, не перерабатывайте, переключайте эмоции на предвкушение отдыха. Так вы сократите адаптационный период перехода от работы к отпуску и отдыху, — пояснила эксперт.

По словам Лялиной, если не подготовиться заранее, за двухнедельный отпуск не удастся действительно отдохнуть: первая неделя уйдет на то, чтобы расслабиться и отвлечься от рабочих проблем. Переключение психики требует времени. В связи с этим эксперт порекомендовала по возможности брать отпуск на более продолжительный срок.

Адвокат Ольга Власова ранее рассказала, что при официальном трудоустройстве работник получает права на отпуск, в том числе право на компенсацию за неполученные в срок отпускные. По ее словам, также некоторые категории трудящихся имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев работы на новом месте.