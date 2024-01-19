Хозяйка выброшенного на мороз проводником кота раскрыла детали его поисков Хозяйка Твикса заявила, что кота могли специально выпустить из переноски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хозяйка кота Твикса, выброшенного проводником поезда, Владислава заявила NEWS.ru, что поиски четвероногого пока не принесли результатов. По ее словам, ЧП произошло ночью, когда «все спали». Она не исключила, что Твикс выбрался из плохо закрытой переноски самостоятельно. По ее мнению, животное кто-то выпустил специально.

Мы не знаем, как Твикс выбрался из переноски. Может, кто-то помог, может, переноска не до конца была закрыта, может, это было ночью — и этого никто не видел. Мы в поезд сели ночью, все спали. Утром проснулись, а кота уже нет. Мы его взяли, когда ему было полгода-год, с нами он уже года три. Он ласковый, он подойдет к каждому, не будет царапать, кусать. Подойдет ли он сейчас к чужим из-за стресса? А так, он дружелюбный, если приманить едой, он подойдет, — отметила Владислава.

Владислава добавила, что, предположительно, «какая-то женщина подобрала Твикса на территории вокзала, но он от нее убежал». Девушка добавила, что обратилась за разъяснением ситуации в РЖД, но ответ придет только в течение 30 дней.

Пока что никто ничего не видел. Есть информация, что его вытащила какая-то женщина с территории вокзала, унесла недалеко, и он от нее убежал. А дальше — неизвестно, никто не знает. Идут поиски, пока не нашли. У нас сейчас висит наше заявление к РЖД, идет расследование, результат неизвестен, мы им звонили, спрашивали, есть ли какие-то новости, пока ответа не дают, как они сказали, в течение 30 дней придет сообщение на почту либо позвонят лично, — подытожила Владислава.

Ранее проводник поезда в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводник, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.