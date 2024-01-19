Хозяин выброшенного проводником кота Твикса напишет заявление в прокуратуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяин кота по кличке Твикс, которого проводник выбросила из поезда на мороз, напишет заявление в прокуратуру, пишет Telegram-канал Daily Storm. Эдгар Гайфуллин рассказал каналу, что до этого ему отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.

Мой юрист составляет заявление, и я отношу его в прокуратуру. Мне отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Сейчас буду обращаться по факту кражи и посягательства на мое имущество. Кот — это же моя собственность! — сказал пострадавший.

Мужчина признался, что очень переживает из-за пропажи любимца, который был членом семьи на протяжении трех с половиной лет. Эдгар зол на сотрудницу поезда, по его мнению, допустившую халатность. Мужчина отметил, что не собирается добиваться ее увольнения.

У нее же есть дети. Кусок хлеба мы не имеем права отрывать! Я даже при обращении в РЖД не просил, чтобы ее уволили. Она может материально ответственная быть, что потеряла кота. Мне главное, чтобы он нашелся! О деньгах и увольнении проводницы вообще не думаю. Ей звонили из полиции и дали мой номер. Она могла бы хотя бы позвонить, объясниться. Но, к сожалению, она даже не извинилась! — заявил Гайфуллин.

Потерпевший подчеркнул, что хочет, чтобы РЖД взяли на контроль работу проводника. Он также добавил, что ему не нужна компенсация. Мужчина сообщил, что готов заплатить 30 тысяч рублей вознаграждения за информацию о Твиксе.

Компенсация мне не нужна, нужен кот. Это не просто имущество, а член семьи, которого мы любим и ждем, — заключил Гайфуллин.

Об инциденте в поезде стало известно 19 января. Проводник на станции в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводник, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.