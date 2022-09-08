«Безусловный хозяин»: писатель Суконкин о причинах визита Блинкена в Киев Военный писатель Суконкин: «хозяин» Блинкен приехал в Киев решать конфликт Зеленского и Залужного

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Одной из причин необъявленного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев на правах заокеанского «хозяина» стал внутриполитический конфликт местной элиты, а именно президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил в разговоре с NEWS.ru военный писатель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что американский чиновник также приехал на фоне очевидного поражения ВСУ под Херсоном.

Очевидное поражение ВСУ под Херсоном, на Балаклее тоже не все хорошо. Их сейчас там сравнивают с землей. Плюс стоит вспомнить недавнюю статью Залужного. Он заявил, что для успешного наступления нужна группировка в 10-20 бригад, а не как под Херсоном — шесть, на Балаклее пока засветились четыре. И это упрек в сторону Зеленского, мол, он их заставил начать боевые действия, не имя полноценной группировки, — считает Суконкин.

По его словам, силами четырех или шести бригад невозможно взять Херсон или Изюм, так как данные районы находятся под контролем очень мощных группировок союзных войск. Писатель добавил, что Блинкен также мог приехать в Киев на фоне совещания США и их союзников на авиабазе НАТО Рамштайн (Германия), где Запад обсудит новые поставки оружия Киеву.

Возможно, офис Зеленского задергался. Они видят, что результат наступления не соответствуют ожиданиям, например, украинских националистов. Скорее всего, возник внутриполитический конфликт такой силы, что его погасит только одно из высших лиц главного куратора — США. Блинкен для них — безусловный хозяин. Ему решать, кто останется у руля на Украине. Зеленский или Залужный, — подытожил Суконкин.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Украины американский политик рассказал о новом пакете военной помощи стране и 18 европейским соседствующим государствам со стороны офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Объем помощи превысит $2 млрд.