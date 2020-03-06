https://static.news.ru/photo/8106c974-5f99-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Погибшие от «веселящего» газа шахматисты из Украины Александра Вернигора и Станислав Богданович не должны были находиться в московской квартире, в которой после смерти были обнаружены их тела. Об этом журналистам сообщил хозяин жилплощади.

По словам мужчины, он сдал квартиру не погибшим молодым людям, а своему приятелю, который по совместительству является отчимом Вернигоры. Друг хозяина жилплощади проживал там с матерью погибшей шахматистки.

Без моего ведома туда поселили вот этих молодых людей. Они там месяц прожили, — приводит слова хозяина жилплощади «360».

Арендодатель подчеркнул, что в скором времени он встретится с приятелем и выяснит причины произошедшего. Журналисты уже связались с отчимом покойной — мужчина ничего не смог сказать о трагедии в съёмной квартире.

Как ранее писал NEWS.ru, чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения погиб в Москве, отравившись «веселящим» газом. Об этом 5 марта журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в квартире одного из домов по улице Кастанаевская в столице обнаружено тело профессиональной шахматистки, 18-летней Александры Вернигоры.