Хозяин и собака погибли под колесами иномарки на КАД Хозяин и собака погибли под колесами иномарки на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На 69-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода с собакой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Авария случилась накануне после 22:00.

По предварительным данным, 54-летний мужчина с собакой выбежали на проезжую часть, и их сбил автомобиль «Вольво XC70», за рулем которого находилась 50-летняя женщина из Северной столицы. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По имеющимся данным, также погибла собака. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее на юго-востоке Москвы водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Также сообщалось, что жительницу Василеостровского района Петербурга задержали после ДТП. Женщина сбила пятилетнего ребенка, двигаясь на электросамокате. Мальчик получил травмы головы и был госпитализирован. Специалисты диагностировали у него серьезные повреждения, такие как закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы.