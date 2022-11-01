Хозяевам домашних животных рассказали, как похоронить питомца законно В Управлении ветеринарии Петербурга рассказали, что умерших домашних животных нужно сжигать в печи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически каждый хозяин сталкивался с гибелью своих любимых домашних животных. Чтобы похоронить питомца, не нарушая закон, необходимо делать это по ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом Минсельхоза России, рассказали «МК в Питере» в Управлении ветеринарии Санкт-Петербурга. Согласно правилам, труп животного должны сжигать в специальной печи.

Специалисты объяснили, что по российскому законодательству трупы умерших домашних питомцев относятся к биологическим отходам, а следовательно, их нельзя закопать или просто выбросить. Такие правила утвердили в Министерстве сельского хозяйства России.

По установленным правилам, труп животного необходимо сжечь в специальной печи. Такой процедурой занимается государственная ветеринарная служба: если позвонить в ветеринарную станцию своего района, то там помогут осуществить процедуру кремации. Кроме того, в Санкт-Петербурге, например, существуют компании, которые занимаются организацией услуг по кремации четвероногих.

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