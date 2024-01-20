Хозяева кота Твикса обратятся в суд, если смерть питомца подтвердится

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Хозяева выброшенного проводником поезда на мороз кота Твикса планируют обратиться в суд, если смерть питомца подтвердится, рассказал владелец животного Эдгар Гайфуллин. По словам мужчины, на данным момент у него нет уверенности, что найденный мертвый кот именно Твикс, пишет ТАСС.

Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. [Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента, — цитирует агентство собеседника.

При этом Гайфуллин уже пытался добиться возбуждения уголовного дела, однако ему было отказано. Он считает, что имел место факт жестокого обращения с животным. Мужчина признался, что очень переживает из-за пропажи любимца, который был членом семьи на протяжении трех с половиной лет. Он зол на проводника, но не собирается добиваться ее увольнения.

Об инциденте в поезде стало известно 19 января. Проводница на станции в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводница, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами.