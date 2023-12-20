«Хожу без палочки»: Прилепин рассказал о самочувствии после ранения Прилепин заявил об улучшении самочувствия благодаря поддержке друзей

Писатель и бывший депутат Госдумы Захар Прилепин, переживший покушение на свою жизнь в мае 2023 года, рассказал NEWS.ru, что чувствует себя хорошо. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке со стороны друзей и молитвам неравнодушных к его состоянию людей. Прилепин подчеркнул, что он уже может ходить без трости и не пользуется инвалидной коляской.

Хорошо себя чувствую. Видите какие у меня товарищи? Как можно себя плохо чувствовать, имея таких друзей? Хожу без палочки, не езжу на коляске. Хотя гипотетически мог бы еще с учетом полученных ранений. Но молитвы людей и помощь друзей сделали свое дело, — рассказал он, выступая на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина.

Прилепин ранее рассказал о своих планах по построению политической карьеры. По его словам, он может задуматься об этом только после того, как «дойдет до Киева». Литератор подчеркнул, что цели специальной военной операции в настоящее время являются его приоритетом. Он намерен вернуться в строй и выполнять задачи сразу после окончания реабилитации. При этом победу в СВО Прилепин назвал своим главным желанием.