Хованский нашел способ не брить щеки до конца жизни Блогер Хованский сделал операцию по пересадке волос на бороду

Фото: russianstandup/youtube

Юрий Хованский

Российский блогер Юрий Хованский, уехавший из России в Европу, заявил, что сделал операцию по пересадке волос на бороду и ему больше никогда не придется брить щеки. Во время прямой трансляции стример заявил, что внешний вид растительности на лице пока оставляет желать лучшего, но это временное явление.

Вот так сейчас выглядит дядя Юра. Можете смеяться. Я смешной сейчас в основном из-за прически. Меня побрили так, — заявил он, общаясь с подписчиками.

Также Хованский признал, что сейчас его борода выглядит слишком неестественно. Но, по его словам, через некоторое время она будет смотреться так, как будто была выбрита по контуру.

Она подрастет и будет выглядеть как будто выбритая по этому контуру. Поэтому стоит уж потерпеть какой-то неестественный вид для того, чтобы потом до конца жизни не брить щеки, — добавил блогер.

Хованский вместе с молодой женой перебрался в Сербию в сентябре 2022 года, до этого он полгода находился в СИЗО по делу об экстремизме. Как он сам признавался, переехать он хотел вместе с родителями, однако они не согласились на такой шаг.

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