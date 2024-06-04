«Хотел вырастить приличных людей»: отчим пытал подростков в Солнечногорске

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Солнечногорский горсуд вынес обвинительный приговор 31-летнему отчиму-садисту, издевавшемуся над 12-летним мальчиком и 14-летней девочкой. Избиения продолжались в течение полутора лет в многодетной семье. Зачем мужчина измывался над несовершеннолетними, почему их мать его не остановила и как о насилии стало известно полиции — в материале NEWS.ru.

Как отчим пытал подростков

По данным MK.RU, новый муж Татьяны Дмитрий и ее шестеро детей жили в небольшом деревянном частном доме в Солнечногорске. Первое время мужчина вел себя нормально, но в конце 2019 года начал выпивать и вымещать злобу на несовершеннолетних.

Больше всего доставалось 12-летнему сыну и 14-летней дочери Татьяны. Дмитрий предположил, что они занимаются сексом друг с другом, и стал устраивать подросткам допросы на интимные темы. Такие разговоры нередко сопровождались избиениями, пишет газета.

Как отмечает издание, однажды мужчина порезал мальчику колено, а также избил пасынка шампуром. В другой раз отчим в «воспитательных» целях завел несовершеннолетнего в подвал, надел ему на шею цепь и заставил старшего брата водить его по дому на четвереньках как собаку.

По информации MK.RU, Дмитрий хватал падчерицу за голову и швырял ее в дверь. Однажды он поколотил девочку пультом от телевизора за то, что она не смогла найти телепередачу по его первому требованию. Кроме того, отчим заставлял детей стоять в углу целую ночь, тушил о них сигареты, обливал кипятком, морил голодом и избивал.

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Как в полиции узнали о насилии в семье

Экзекуции над детьми прекратились в июне 2022 года. Во время очередных «воспитательных бесед» отчим начал издеваться над подростками с особой жестокостью. Брату и сестре удалось сбежать из дома через окно. Они направились к тете и рассказали ей о случившемся. Женщина отвезла племянников в больницу. Врачи обнаружили у обоих на теле сильные гематомы, ожоги и шрамы от сигарет.

Медики обратились в полицию. Вскоре отчима-садиста детей задержали и отправили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по п. «а», п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Дмитрий не признал свою вину. Он заявил, что заботился о детях и даже баловал их. Мужчина назвал подростков «непослушными сорванцами» и сказал, что пытался «вырастить из них приличных людей, а они его оговорили».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему мать подростков не остановила садиста

По данным телеканала NTV, до отношений с Дмитрием Татьяна дважды была замужем. Ее первый супруг и отец детей стал принимать наркотики, поэтому они расстались. Следующий возлюбленный женщины домогался падчерицы, когда ей было 11 лет. Татьяна заявила на него в полицию. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам тюрьмы.

По данным MK.RU, Татьяна знала об издевательствах Дмитрия над подростками, но оставалась равнодушной к происходящему. Если ссадины и синяки невозможно было скрыть, дети по просьбе матери не ходили в школу, чтобы не привлекать внимание окружающих, отмечало издание. Когда несовершеннолетние попадали в больницу, Татьяна просила их говорить о том, что они сами получили травмы.

По словам родственников детей, сбежав из дома, те написали женщине: «Мама, пожалуйста, расскажи правду, если ты нас любишь». Она ответила: «Я вас люблю, но его (Дмитрия. — NEWS.ru) я тоже люблю!»

Как отчим пытался загладить свою вину после задержания

Пока шло следствие, Дмитрий пытался загладить свою вину. Он написал пасынку письмо с извинениями, но подросток его не простил. Татьяна до последнего пыталась выгораживать мужа, пишет MK.RU.

«Я видела всякие ссадины, ожоги, синяки. Но это не мой человек сделал. Они дрались с соседским детьми. Он любит их, он занимается с ними», — рассказала женщина.

Кроме того, Татьяна заявила, что не верит словам детей об истязаниях со стороны супруга. Она утверждала, что мужчину оговорила тетя несовершеннолетних, которая привезла их в больницу.

«Его обвиняют в том, чего он не делал. Я думаю, это тетя обвинила. Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нем уверена. У нас были хорошие отношения», — заявила она.

Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью.

Солнечногорский горсуд приговорил Дмитрия к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, он назначил каждому пострадавшему ребенку компенсацию в размере полмиллиона рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с пострадавшими детьми

Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, Татьяна получила негативную характеристику по месту учебы несовершеннолетних.

«Семья с непростой судьбой, с непростой жизненной ситуацией. Папа детей отбывал наказание в местах лишения свободы, мама устраивала свою личную жизнь», — сказала она.

Мишонова добавила, что после того как стало известно об издевательствах над детьми, была организована проверка деятельности местных органов опеки.

«Для нас важно понять, какая профилактическая работа проводилась с семьей, все ли было сделано для того, чтобы не допустить этой ситуации», — подчеркнула омбудсмен.

По данным MK.RU, дети находятся в центре социальной помощи.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Ксения Мишонова

Какие еще были случаи насилия над детьми

В Казахстане завели уголовное дело против мужчины по статье об истязании несовершеннолетних. По данным уполномоченного по правам ребенка в республике Динары Закиевой, он усыновил шестерых детей и заставлял их работать на него, запрещал мыться, кормил экскрементами и связывал их. Кроме того, в Казахстане начали разбирательство в отношении педагогов школы и органов опеки, которые не реагировали на издевательства над детьми, продолжавшиеся длительное время.

О насилии в семье стало известно после того, как старший ребенок обратился за помощью к заведующему детского дома. Он показал ему фотографии и видео, на которых видно, что несовершеннолетние живут в ужасных условиях. Кроме того, мальчик рассказал, что отец кормит их кошачьим и собачьим кормом. Когда в дело вмешались правоохранительные органы, пятеро из шести детей не могли разговаривать. Четверо малышей были переданы в дом малютки, двое — в детский дом.

28 марта в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца. Мужчину обвиняют в регулярном сексуальном насилии в отношении трех дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет. По данным следствия, отец насиловал их с 2015 года. Всего в его семье восемь детей, последний ребенок родился в 2024-м. Мужчина работал в местной мастерской механиком.

В прошлом году в Красноярске завели уголовное дело против матери, которая во время стрима издевалась над малолетним сыном, сообщил региональный главк СК. В разговоре со следователями 23-летняя женщина расплакалась и извинилась за свой поступок. По версии следствия, она систематически жестоко обращалась с ребенком, так как его непослушание раздражало ее. Всего у женщины два сына от разных отцов. Мальчик, над которым она издевалась, сначала жил в детдоме, затем она забрала его домой.

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