«Хотел снять тренд»: тиктокер объяснил танец на Мамаевом кургане

https://static.news.ru/photo/454e3fea-76a7-11eb-ae45-96000091f725_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Сотрудники полиции Волгограда задержали 20-летнего блогера Кирилла Ежова после публикации видеоролика с танцем на Мамаевом кургане. Свои действия он объяснил желанием привлечь подписчиков на канал в TikTok.

Вышел новый тренд, я хотел снять тренд. Я непопулярный блогер, — сказал молодой человек во время беседы с сотрудником полиции.

Он уточнил, что ролик с танцем был снят ещё в январе. Помогал Ежову делать видеозапись его знакомый.

В ходе допроса блогер показал вещи, которые были у него в момент задержания. Присутствие среди них иконы он объяснил тем, что является человеком верующим.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru видео появилось на странице Ежова 23 февраля, однако вскоре оно было удалено. В ролике видно, как раздетый по пояс молодой человек снимает обувь и носки и, стоя босиком в снегу, начинает кривляться под наложенную на видео музыку. Съёмка велась на склоне у подножия «Родины-матери» напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около полутора тысяч защитников Сталинграда. Склон, на котором танцует Ежов, также является большой братской могилой, о чём свидетельствует установленная там табличка.

Ранее блогер заявлял, что к ролику смонтирован другой фон. Якобы это сделал один из его подписчиков — психически неуравновешенный человек.