«Хотел коллекцию»: экс-девушка Бекмансурова рассказала о его пристрастиях

В Сети появились выдержки из допроса бывшей девушки пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Она рассказала, что основным пристрастием студента было оружие — он намеревался собрать целую коллекцию и, как утверждал юноша, использовать для охоты. При этом он регулярно говорил, что люди «прогнили». Слова экс-возлюбленной приводит Shot.

Когда я сидела на третьей паре, одна из моих одногруппниц сказала, что происходит стрельба. Преподаватель закрыл дверь. Затем друзья начали мне скидывать информацию, что стрельбу устроил Бекмансуров, — я была в шоке, — рассказала девушка.

Пара познакомилась в школе. В седьмом классе они начали встречаться, но позже расстались, так как юноша скидывал своим одноклассникам личные фото возлюбленной. Потом они попытались восстановить отношения в девятом классе, однако снова ничего не вышло. Позднее пара воссоединилась в 2020 году.

Мы с ним в половую связь не вступали. Бекмансурову это было неинтересно, и на такие темы мы даже не разговаривали, — добавила экс-возлюбленная стрелка.

Молодые люди разошлись из-за того, что им вместе стало скучно. Девушка подчеркнула, что часто Бекмансуров страдал приступами апатии и у него была низкая самооценка.

Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно, — также вспомнила допрашиваемая.

Она рассказала, что студент не осуждал действия Ильназа Галявиева, который расстрелял школьников в казанской гимназии. Бекмансуров только выражал разочарование, что тот не выполнил своё обещание по числу убитых. По словам девушки, она была шокирована таким поведением, но её бывший парень всегда отшучивался, что «это прикольно».

Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально, — добавила она.

В заключении экс-возлюбленная стрелка отметила, что не знает, почему студент поступил так. По её словам, он никогда не проявлял агрессию открыто и всегда предпочитал шутить.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза, предположительно, Тимур Бекмансуров.

Сам стрелок при задержании был ранен. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Для того чтобы выяснить, был ли он вменяем во время нападения и отвечал ли за свои действия, его планируется направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.