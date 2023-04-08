«Хот-догу от невротика»: к гробу Татарского принесли необычный венок

Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

На церемонию прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве к гробу принесли венок с надписью «Хот-догу от невротика», сообщает корреспондент NEWS.ru. В данный момент проходит отпевание погибшего журналиста.

На церемонию прощания с военкором пришли предприниматель Евгений Пригожин, экс-министр обороны ДНР Даниил Безсонов, поэт и музыкант Аким Апачев, а также сотни других граждан.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и еще более 30 человек пострадали, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В тот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку. Вскоре в здании прогремел взрыв.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Владлен Татарский Фото: Евгений Пригожин/Telegram Владлен Татарский Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель Фото: Станислав Красильников/ТАСС Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Станислав Красильников/ТАСС Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Евгений Пригожин/Telegram Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.