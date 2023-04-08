На церемонию прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве к гробу принесли венок с надписью «Хот-догу от невротика», сообщает корреспондент NEWS.ru. В данный момент проходит отпевание погибшего журналиста.
На церемонию прощания с военкором пришли предприниматель Евгений Пригожин, экс-министр обороны ДНР Даниил Безсонов, поэт и музыкант Аким Апачев, а также сотни других граждан.
Теракт, в результате которого погиб Татарский и еще более 30 человек пострадали, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В тот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку. Вскоре в здании прогремел взрыв.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Евгений Пригожин/Telegram
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Юрьевна Кузнецова. Российский государственный, политический и общественный деятель
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Военный обозреватель Даниил Безсонов и его супруга Дарья Безсонова перед началом церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Евгений Пригожин/Telegram
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Фото: Евгений Пригожин/Telegram
Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)
Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.