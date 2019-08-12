https://static.news.ru/photo/efde7764-bd5c-11e9-af9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Министерство юстиции РФ предложило создать в колониях и СИЗО отделения, оказывающие помощь тяжело больным заключённым.

Проект приказа подготовлен в целях реализации ФЗ об оказании паллиативной помощи. Первый тюремный хоспис был открыт в 2014 году в Красноярске и долго оставался единственным в своём роде учреждением такого типа, пишет РБК .

Как писал News.ru ранее, московские следственные изоляторы переполнены на 10–12%. Такую информацию распространили в пресс-службе столичного УФСИН. По состоянию на 1 июля 2019 года перегруженность изоляторов составила 12,6% (годом ранее — 14,5%). При этом фактическая численность заключённых, содержащихся в учреждениях столичного УФСИН, по сравнению с 2018 годом, снизилась на 1,89% (с 9911 до 9749 человек)