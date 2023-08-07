Хоррор «Астрал 5: Красная дверь» появился в Сети

Фото: Prt Scr YouTube/Что в кино

Заключительная часть популярного хоррора «Астрал» — «Красная дверь» появилась в Сети. Пятая глава саги, как и предыдущие, рассказывает о семье Ламбертов и их борьбе с демонами.

Севшему в режиссерское кресло актеру Патрику Уилсону удалось сохранить дух постмодернистского хоррора. Несмотря на то, что в этом году фильму исполнилось 13 лет, он все еще остается одним из популярных и захватывающих в этом жанре.

В «Красной двери» продолжает развиваться история Ламбертов. Однако в пятой части подмешиваются элементы метафизической философии. Фильм не просто пугает, но и заставляет задуматься о глубинных смыслах и символах, спрятанных за поверхностью ужасных событий.

Одной из особенностей «Астрала 5» является отсутствие краткого предисловия, которое свойственно всем фильмам, имеющим цифру в названии. Пятая серия франшизы является достойным завершением истории Ламбертов и их борьбе с демонами. В фильме присутствуют характерные для «Астрала» черты — напряженная атмосфера, неожиданные повороты сюжета и устрашающие демоны.

Ранее стало известно, что кассовые сборы американского фильма «Барби» превысили отметку в $1 млрд за три недели после мировой премьеры, сообщил телеканал CNN. Режиссером картины выступила Грета Гервинг.