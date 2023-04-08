«Хорошую вещь гаджетом не назовут»: Мясников рассказал о вреде смартфонов Мясников дал совет, как не использовать смартфон во вред себе

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Человечество смогло обратить во зло функционал современных гаджетов, заявил кардиолог, главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы. Он признался, что сам зависим от мобильного телефона, который приводит к астигматизму и способствует нарушению осанки.

Мы и тут научились добро превращать во зло. У многих теперь вместо головы мобильный телефон. <...> Если вы ушли в поход, вам не нужен телефон, но я чувствую, что он вибрирует. Сую руку в карман, а это глупость — его там нет. Я очень зависим от этого, — признается Мясников.

Доктор посоветовал не злоупотреблять использованием смартфонов. Слишком много источников информации для человека — зло, но при этом врач советует не ограничиваться одним ресурсом, а подписаться на несколько каналов с противоположными точками зрения.

Выберите себе буквально несколько источников. Буквально 2-3. Желательно с противоположными взглядами. Если ты подписываешься на каналы и блогеров, то погружаешься в ватно-душный мир их рассуждений, — говорит врач.

Мясников советует использовать смартфон для чтения, поскольку это удобно, нежели бумажные книги. При этом врач сетует, что гаджеты приводят нас к гиподинамии. Из-за доступности всех сервисов онлайн и удаленной работы человек снижает физическую активность.

Мы сидим и не встаем часами. Поели, попили, в туалет сходили. А дальше у нас будут возможности расширяться. А тело будет скрученное, слабенькое. Хорошую вещь гаджетом не назовут. В войне роботов и людей роботы побеждают. И, к сожалению, если мы не включим мозг, то они победят, — заключает доктор.

Ранее Александр Мясников предупредил, что при повышенном давлении нельзя резко его снижать. Из-за резкого снижения давления во всех тканях может произойти сосудистая катастрофа и скорая может не успеть спасти пациента в жизнеугрожающем состоянии.