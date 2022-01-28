«Хорошо переносят»: Минздрав о вакцинации подростков

Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против COVID-19, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава России после переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с аргентинским коллегой Карлой Виссотти. Стороны обсудили ситуацию с заболеваемостью среди несовершеннолетних, методики лечения и профилактики COVID.

Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину, — говорится в сообщении.

В ведомстве раcсказали, что главной темой переговоров стало обсуждение эффективности российской вакцины «Cпутник V» при профилактике нового «омикрон»-штамма. Минздрав Аргентины проявил интерес к роcсийским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе к интраназaльной форме вакцины.

Вакцина от коронавируса «Спутник М», разработанная для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям.